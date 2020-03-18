Два человека погибли в столкновении легковушки и грузовика под Саратовом
Личность одного из них пока не установлена [фото]
В аварии погибли два человека. Фото ГИБДД по Саратовской области
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В Саратовском районе вечером 18 марта произошла авария со смертельным исходом.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, ДТП случилось на 317-м километре трассы Сызрань – Саратов – Волгоград.
Около 22 часов столкнулись Renault Symbol и грузовик Hyundai. 54-летний водитель легковушки и пассажир, чья личность устанавливается, погибли на месте.
Фото ГИБДД по Саратовской области
Работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU