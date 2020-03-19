В Энгельсе полицейский напал на уже задержанного мужчину

19 Март 2020 2020-03-19T08:10:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор бывшему полицейскому.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в превышении полномочий.

Было установлено, что вечером 4 июля двое полицейских прибыли по вызову к дому на улице Молодежная. По словам местных жителей, 37-летний мужчина устроил дебош. Гражданин оказал правоохранителям сопротивление, поэтому им пришлось вызвать подкрепление.

Прибыли еще двое — участковые отдела №3. Однако к тому времени нарушителя уже удалось утихомирить, на него надели наручники и прижали телом к багажнику автомобиля. Несмотря на это, один из приехавших на подмогу полицейских схватил мужчину за ноги, из-за чего тот упал и ударился головой и телом об землю.

Было возбуждено уголовное дело по материалам, поступившим из отдела собственной безопасности ГУ МВД региона. Виновник был уволен за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Кроме того, бывший полицейский возместил потерпевшему ущерб.

Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно. Также он в течение двух лет не имеет права занимать должности в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU