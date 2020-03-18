2020-03-18T21:32:01+03:00
Общество

Жители микрорайона САЗ попросили построить поликлинику вместо рынка

Горожане заявляют, что торговых объектов там достаточно
Екатерина Семенова
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Глава Саратова Михаил ИсаевГлава Саратова Михаил ИсаевФото: Дарья Вострикова
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Жители микрорайона САЗ в Заводском районе негативно восприняли идею строительства рынка.

Представители микрорайона рассказали «КП-Саратов», что на территории достаточно торговых объектов. И это существенно мешает передвижению, так как на дорогах образуются пробки.

- Обращаемся к местным властям! Никакого рынка нам в микрорайоне не нужно, более того основная часть жителей категорически против его возведения. О чем вы вообще говорите? Один единственный въезд в микрорайон, и тот находится в практически заблокированном состоянии из-за припаркованных по обочинам автомобилям. На территории микрорайона находится достаточное количество магазинов разного типа, и выгрузка товара в эти магазины осуществляется с грузовых автомобилей, которые порой блокируют и без того узкие улицы, а рынок только усугубит всю эту ситуацию. Рядом с микрорайоном находятся два рынка, гипермаркет. А вот поликлиники, как всем известно, нет. Может, стоит в эту сторону подумать, а не о коммерческой части? – написали местные жители на странице общественного совета САЗ в соцсети Instagram.

С аккаунта главы Саратова Михаила Исаева поступил комментарий, что без согласия жителей там строить ничего не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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