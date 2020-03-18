В Саратовской облдуме коммунисты перешли к тактике захвата микрофона у единороссов

18 Март 2020 2020-03-18T19:19:21+03:00

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На заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению в Саратовской областной думе 18 марта депутат от КПРФ Александр Анидалов отобрал единственный микрофон в зале у председателя комитета, единоросса Николая Бушуева. Но коммунистам это не помогло, их поправки большинством голосов членов комитета были отклонены.

Анидалов посчитал, что ему несправедливо не дают возможность вынести на голосование комитета свои предложения по вопросу о проекте постановления Саратовской областной Думы «О докладе Саратовской областной Думы «Мониторинг законодательной деятельности Саратовской областной Думы в 2019 году». Поэтому он сделал то, что не стал делать часом ранее с престарелым единороссом Владимиром Капкаевым – председателем комитета по бюджету и налогам – а именно – отобрал микрофон у председательствующего Николая Бушуева. Надо отметить, тот особо не возражал.

После этого Анидалов предложил вынести неудовлетворительную оценку работе комитета и его председателя. Проголосовали - коммунист остался в меньшинстве, единороссы поддержали своего председателя комитета.

Между этими спорами Иван Гусев, старший помощник прокурора Саратовской области, рассказал о законопроекте уточняющем ответственность за невывоз мусора.

Согласно тексту проекта закона, подъездные пути к площадкам с контейнерами во время вывоза ТКО должны быть свободными, не заставленными машинами. Если они не свободны - вывоза нет. Подтверждается это фото-видео с указанием даты и времени.

В итоге законопроект вынесли на заседание думы.

ИСТОЧНИК KP.RU