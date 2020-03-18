2020-03-18T17:04:07+03:00
Политика

В Саратовской области все хуже продается госимущество

На объекты, выставляемые на аукционы, нет спроса
Дарья Вострикова
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Екатерина Лавренко, и.о. министра - председателя комитета по управлению имуществом Саратовской области рассказала 18 марта о результатах приватизации государственного имущества на сегодняшнем заседании комитета по бюджету в облдуме.

Информационные сообщения о торгах размещались на аукционных площадках, информационные письма направлялись в промышленную палату области.

Способы приватизации - аукцион, 1 объект из 10 продали, на 9 не было заявок. Через другие способы продаж удалось реализовать еще несколько. Комитет заключил договоры купли-продажи на 2 млн 179 тысяч рублей.

План по приватизации выполнен на 52%, не продали три объекта из 10.

Реализация госимущества Саратовской области - доходы по этой статье в 2019 году продолжили снижение, нет спроса и ликвидного имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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