Мужчина покупал в саратовских магазинах только пакеты и вынес товар на 15 тыс. рублей
В Саратове полиция задержала 35-летнего рецидивиста из Энгельса. Его подозревают в кражах из сетевых магазинов.
- Мужчина ставил на край пустующей кассы корзину с товаром, уходил, а через несколько минут возвращался с пакетом в руках. Как оказалось, пакет — единственное, за что он заплатил, — сообщили «КП-Саратов» в УМВД России по Саратову.
Орудовал злоумышленник с октября 2019 по январь 2020 года. Он воровал товар из магазинов, а потом перепродавал. Общая сумма ущерба составляет более 15 тыс. рублей.
Сейчас покровчанина задержали. Его пришлось даже объявлять в федеральный розыск, чтобы поймать, но он попался во время очередной вылазки в магазин.
Сам мужчина на камеру говорит, что не помнит, что именно выносил из торговых точек.
В отношении него возбуждено уголовное дело. Гражданину грозит до двух лет лишения свободы.
Мужчина покупал в саратовских магазинах пакеты и вынес товара на 15 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU