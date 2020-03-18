2020-03-18T16:54:20+03:00
Происшествия

Мужчина покупал в саратовских магазинах только пакеты и вынес товар на 15 тыс. рублей

Злоумышленника поймали. Он заявляет, что не помнит, какие именно товары украл [видео]
Ольга Симонова
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В Саратове полиция задержала 35-летнего рецидивиста из Энгельса. Его подозревают в кражах из сетевых магазинов.

- Мужчина ставил на край пустующей кассы корзину с товаром, уходил, а через несколько минут возвращался с пакетом в руках. Как оказалось, пакет — единственное, за что он заплатил, — сообщили «КП-Саратов» в УМВД России по Саратову.

Орудовал злоумышленник с октября 2019 по январь 2020 года. Он воровал товар из магазинов, а потом перепродавал. Общая сумма ущерба составляет более 15 тыс. рублей.

Сейчас покровчанина задержали. Его пришлось даже объявлять в федеральный розыск, чтобы поймать, но он попался во время очередной вылазки в магазин.

Сам мужчина на камеру говорит, что не помнит, что именно выносил из торговых точек.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Гражданину грозит до двух лет лишения свободы.

Мужчина покупал в саратовских магазинах пакеты и вынес товара на 15 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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