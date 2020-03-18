Писной: Думая о собаках - думаем и о людях

18 Март 2020 2020-03-18T15:56:38+03:00

На заседании комитета коммунисты предложили не тратить миллионы рублей на проект приюта для собак

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На саратовский ситуационный центр хотят потратить "четыре автомобиля"

Сумма может оказаться меньше

Заседание комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности Саратовской областной думы 18 марта началось с обсуждения бюджета.

Опоздал вице-губернатор Игорь Пивоваров - руки обрабатывал.

Первый заместитель председателя правительства области - министр финансов Вадим Ойкин рассказал об изменениях в бюджете на 2020 год и планах на 2021-2022 год.

Депутат Александр Нараевский возмутился, зачем 4 млн рублей собираются потратить на проект приюта для животных, а на людей «чихают, нет маневренного фонда жилья».

Депутат Леонид Писной сказал - думая о собаках, думаем о людях. И напомнил об активной работе с обманутыми дольщиками.

Коммунист Владимир Есипов спросил, кто сэкономил 4,4 млн рублей в текущем году и получил ответ - 2,2 млн Минприроды, а остальное - «по мелочам».

Его коллега Николай Бондаренко начал говорить о ситуационных центрах. Создание одного стоит 57 млн рублей. Он призвал Павла Точилкина, управляющего делами правительства Саратовской области, снять это предложение.

- Это техкомплекс компьютерной техники, программы связи, который позволяет собирать информацию и принимать оперативные решения. В режиме онлайн идет обработка массива данных по области, - ответил Точилкин.

Вице-губернатор Игорь Пивоваров пояснил - цены идут из технического задания. Попроще, как предлагают коммунисты, сделать техзадание нельзя. Будет конкурс, сбор предложений, если цена опустится ниже начальной - и хорошо, разница останется в бюджете. Всего будет 2 этапа конкурса – первый 57 млн рублей, второй – на 30 млн рублей.

Депутат Алексей Антонов (ЕР) сказал, что центр позволит спасти человеческую жизнь, разве она может стоить дешевле?

Игорь Пивоваров предложил коммунистам самим выйти на конкурс, лишь бы успокоились.

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ИСТОЧНИК KP.RU