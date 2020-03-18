2020-03-18T15:50:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса отменены свидания в колониях и СИЗО Саратовской области

Запрет будет действовать неопределенный срок
Екатерина Семенова
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Запрещены свидания в колониях. Фото УФСИН по Саратовской областиЗапрещены свидания в колониях. Фото УФСИН по Саратовской области
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В колониях Саратовской области отменили свидания.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН региона, это связано с предотвращением распространения коронавируса.

Длительные и краткосрочные свидания временно не предоставляются в: СИЗО-1, СИЗО-2, ОТБ-1, ИК-2, ЛИУ-3, ИК-4, ИК-5, ИК-7, ИК-10, КП-11, ИК-13, ИК-17, КП-20, ИК-23, ИК-33, Тюрьме УФСИН по Саратовской области.

Ранее соответствующее постановление подписал главный санитарный врач ФСИН РФ. Оно будет действовать до особого указания.

Кроме запрета на свидания, категорически запрещается доступ на территорию подведомственных учреждения посетителей и сотрудников с повышенной температурой, а также прибывших из неблагополучных стран.

- В случае выявления у лиц, содержащихся под стражей, симптомов заболевания или подозрений на новую коронавирусную инфекцию, начальникам территориальных органов ФСИН России поручено организовать их госпитализацию в учреждения государственных и муниципальных систем здравоохранения, — отметили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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