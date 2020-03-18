В Саратове в четверг на 12 улицах отключат воду

18 Март 2020 2020-03-18T15:43:31+03:00

В двух местах будут стоять цистерны

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В Саратове завтра, 19 марта, отключат воду из-за ввода нового водопровода по улице Кутякова.

Как сообщили ООО «КВС», отключение коснется жителей улиц: Астраханская, 87, 103, 107, 107/109, 113/331, Большая Горная, 36, 310а, 314/320, 324, 337, 339, 341, 343, Железнодорожная, 43а, 43/55, 61/69, 82а, 90/170, 96, 96а, 96Б, Зарубина, 170, 176, 180/184, Кутякова, 146, 148, 156, Посадского, 247/249, 272, 272/274, 276, 294, 294а, Степана Разина, 58, Танкистов, 1, 3Б, 5, Университетская, 46, 61, 64, 65/71, 70, 74, площадь Колхозная, 1, 10а и частные дома на Посадского, Зарубина, Железнодорожной, Университетской, Большой Горной, Соколовой и Рахова.

Воды не будет ориентировочно с 09:00 до 17:00. После завершения работ в течение двух суток рекомендуется использовать питьевую воду в кипяченом виде.

Однако для удобства жителей коммунальщики организовали подвоз.

Цистерны с питьевой водой будут стоять на Кутякова, 156а и на перекрестке Железнодорожной и Посадского с 10:30 до 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU