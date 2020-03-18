В Саратовской области нет роста детских правонарушений

18 Март 2020 2020-03-18T15:20:00+03:00

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На сегодняшнем заседании комитета по социальной политике в Саратовской областной думе заместитель министра образования Саратовской области Ирина Чинаева рассказала о возмещении денег на перевозку школьников в сельской местности. К примеру, 56 школьников из Краснопартизанского района учатся в школах бывшего ЗАТО Михайловский.

Согласно справке, розданной на комитете, учредителю муниципальной организации будут компенсировать средства на «организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной организации и проживающих на территории иного муниципального района(городского округа).

Порядок устанавливается законом субъекта РФ и учитывается в межбюджетных отношениях. Они урегулированы 307 ФЗ, согласно которому предусмотрена возможность предоставления из бюджета МО субсидий бюджетам других МО в целях софинансирования расходных обязательств».

Цели и условия предоставления денег устанавливаются соглашениями между местными организациями.

Также было рассказано о новом распределении штрафов, наложенных комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в Саратовской области и наделении органов местного самоуправления госполномочиями по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних.

За 2016 год было наложено 5 млн 290 тыс. рублей штрафов, взыскано более 3 млн рублей, в 2017 году - 5 196 тысяч рублей штрафов наложили, более 2 млн рублей взыскали, в 2018 наложено 4,7 млн рублей штрафов из них взыскано 2,5 млн рублей.

Количество правонарушений со стороны несовершеннолетних, по сравнению с 2018 и 2019 годами, сокращается.

Ранее 100% штрафов оставалось на местах, теперь 50% уйдут в местный бюджет 50% - в областной.

Оба вопроса - про компенсацию и штрафы быстро просмотрели, нареканий они не вызвали, они вынесены на комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU