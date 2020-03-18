Саратовские приставы добились выплат с помощью влияния на иномарку должника

18 Март 2020 2020-03-18T15:14:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области судебные приставы помогли добиться выплаты долга по алиментам.

- Мужчина должен был выплачивать несовершеннолетнему сыну деньги, но делал это нерегулярно и не в полном объеме. Таким образом, он накопил 400 тыс. рублей долга, — сообщили «КП-Саратов» в региональном УФССП.

Расплачиваться гражданин не торопился. Однако приставы выяснили, что у него есть автомобиль Skoda. В отношении машины вынесли запрет на совершение регистрационных действий.

Через несколько дней мужчина решил выплатить долг сыну. Взыскатель денег также явилась в районный и предоставила расписку, что получила всю сумму.

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями

ИСТОЧНИК KP.RU