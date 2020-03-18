Жители Саратовской области задержаны за изготовление оружия

18 Март 2020 2020-03-18T13:55:55+03:00

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Жители Саратовской области занимались подпольным изготовлением оружия.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ФСБ России, в состав банды входили жители нескольких регионов: Самарской, Ростовской, Омской, Томской, Челябинской, Кировской, Тульской, Иркутской, Сахалинской, а также республик Крым, Саха, Коми, Забайкальского и Хабаровского края.

Участники преступного сообщества занимались восстановлением боевых свойств гражданского оружия и изготовлением боеприпасов.

В разных регионах России существовали 10 мастерских по модернизации оружия.

В пресс-службе УФСБ региона отметили, что оперативные мероприятия прошли на минувшей неделе.

По местам жительства и работы участников банды были изъяты 193 единицы оружия:

- 4 пулемета («РПК», «MG», «ZB-30»),

- 11 автоматов («АК-74», «АКМС», «АКС-74У»),

- 7 пистолетов-пулеметов («ППШ», «ППС», «Thompson», «МР-38», «МР-40», «М-56»),

- 92 винтовки, карабина и ружья («СВД», «Мосина», «ТОЗ», «Mauser», «CZ»),

- 79 пистолетов и револьверов («АПС», «ПЯ», «ПСМ», «ПМ», «ТТ», «Glock», «Luger», «Walther», «Beretta», «Colt», «Наган»),

- 2 гранатомета «РПГ-18»,

- 13 ручных осколочных гранат («Ф-1», «РГД-5», «РГН», «РКГ»),

- около 8000 патронов различного калибра,

- 16 взрывателей различных модификаций,

- свыше 7 кг взрывчатых веществ (тротил, порох),

- 2 приспособления для бесшумной стрельбы, основные части оружия (стволы, затворы, УСМ, барабаны),

- комплектующие (пули, гильзы, капсюли) и оборудование для изготовления боеприпасов.

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ИСТОЧНИК KP.RU