За продажу энергетиков детям в Саратовской области предложили снизить штрафы

18 Март 2020 2020-03-18T13:46:14+03:00

Сегодня торговые организации предлагают штрафовать за это на сумму до 30 тыс рублей

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Сегодня, 18 марта, на заседании комитета Саратовской облдумы по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровой технологии на доработку решили обсудить проект по запрету продажи розничной торговли безалкогольных и тонизирующих напитков несовершеннолетним. Этот проект в думских кулуарах гуляет уже еще давно.

В 48 субъектах РФ уже запрещена такая продажа, пока обсуждали у нас - запрет приняли еще в четырех регионах.

Депутат Алексей Антонов отметил - производитель не имеет обязательств по правильной идентификации напитка. Есть слабогазированный тонизирующий и другие версии напитков. По факту заложником недосказанности закона станут продавцы. В Торгово-промышленной палате будут пресекать «покупательский терроризм», заявил Антонов, председатель ТПП.

- Не допускается розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним в медицинских организациях, в организациях, осуществляющих деятельность в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, в местах проведения культурно-массовых мероприятий и массового скопления граждан с участием несовершеннолетних. Это влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей, - гласит текст законопроекта.

Антонов предложил для защиты от правого нигилизма снизить штраф в два раза, а если явно нарушил человек второй раз - увеличить штраф до размера «чтоб отпало желание продавать». При этом, согласно цифрам, которые есть в документах у депутатов, в нашем регионе и так штрафы предлагаются меньше, чем в других субъектах РФ.

Депутат Николай Бондаренко отметил, что предприниматели могут наживаться на детях. Надо принять эту инициативу без поправок как можно быстрее.

Бурное обсуждение сломило Алексея Антонова. Он решил отозвать свои поправки по штрафам после бурного обсуждения.

- Мы не решим законопроектом свой вопрос, надо двигаться дальше, - сказал он напоследок.

Решено вынести проект без изменений на ближайшее заседание Саратовской областной думы для принятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU