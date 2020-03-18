В Саратовской облдуме начали защищаться от коронавируса

18 Март 2020 2020-03-18T13:04:49+03:00

Всем пришедшим предлагается помыть руки и померить температуру Фото: Дарья Вострикова

Проводится дезинфекция рук и измерение температуры всем входящим

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Сегодня, 18 марта, в Саратовской областной думе ко всем входящим депутатам и журналистам начали принимать меры по защите от коронавируса.

Теперь просто зайти не получится: нужно сначала измерить температуру, а потом продезинфицировать свои руки.

Сотрудник учреждения в маске и халате легким нажатием на бутылочку с антисептиком выдает нужно количество спиртовой жидкости.

Только после этих процедур можно попасть в областную думу.

Напомним, такие меры уже начали применять на проходной в правительстве Саратовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU