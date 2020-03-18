В Саратовской облдуме начали защищаться от коронавируса
Сегодня, 18 марта, в Саратовской областной думе ко всем входящим депутатам и журналистам начали принимать меры по защите от коронавируса.
Теперь просто зайти не получится: нужно сначала измерить температуру, а потом продезинфицировать свои руки.
Сотрудник учреждения в маске и халате легким нажатием на бутылочку с антисептиком выдает нужно количество спиртовой жидкости.
Только после этих процедур можно попасть в областную думу.
Напомним, такие меры уже начали применять на проходной в правительстве Саратовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU