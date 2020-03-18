Житель Вольска несколько месяцев насиловал 15-летнюю дочь
В Вольске Саратовской области вынесен приговор 50-летнему местному жителю.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в трех случаях изнасилования и пяти — насильственных действиях сексуального характера.
Причем мужчина надругался над собственной дочерью.
Преступления совершались с мая по декабрь 2018 года, когда девочке было 15 лет. Она никому не рассказывала о случившемся до января 2019 года, когда сообщила обо всем классному руководителю. После этого школа подала заявление в полицию.
Психологи СКР сумели наладить контакт с ребенком и установили истину. Несмотря на этого подсудимый не признал вину.
Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на 15 лет. Кроме того, на два года ему ограничат свободу.
Приговор не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU