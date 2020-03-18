Водитель ЗИЛа задавил токаря в КФХ Екатериновского района
В Екатериновском районе Саратовской области 37-летнего мужчину обвинили в причинении смерти по неосторожности из-за неисполнения своих профессиональных обязанностей.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла утром 5 октября.
В крестьянско-фермерском хозяйстве водитель грузовика ЗИЛ ехал задним ходом по пандусу, ведущему в мехток. При этом он не убедился в безопасности и не подал предупредительного сигнала.
В результате грузовик переехал 60-летнего токаря, который скончался на месте.
Во время следствия обвиняемый полностью признался. Дело направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU