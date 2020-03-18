В автобусе Саратова задержали серийного вора денег и карт

18 Март 2020 2020-03-18T11:02:19+03:00

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Вчера, 17 марта, полиция Кировского района в автобусе №41 Саратова задержала 41-летнего рецидивиста, у которого обнаружили чужое имущество.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, выяснилось, что он украл из сумки 41-летней гражданки кошелек, в котором лежало 1,2 тыс. рублей и 10 дисконтных карт, а также две карты, водительское удостоверение и 150 рублей у 34-летней женщины.

Мужчина признался в содеянном, на него завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU