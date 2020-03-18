В Саратовской области выросла доля русских жителей
За 113 лет в Саратовской области изменился национальный состав жителей.
Как сообщил «КП-Саратов» руководитель областного Саратовстата Вячеслав Сомов, выросла доля русских и казахов.
На конец 19 века численность русского населения в Саратовской губернии составляла около 77%. При этом было много немцев — 7%, украинцев — 6% и мордвы — 5%, татар — 4%.
Однако уже в 2010 году перепись показала, что доля русских выросла до 88%. Численность казахов составила 3%, татар и украинцев — по 2%. Появились такие народности как армяне и азербайджанцы.
Вячеслав Сомов призвал дождаться итогов переписи 2020 года, чтобы узнать, насколько еще поменялся этнографический состав.
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ИСТОЧНИК KP.RU