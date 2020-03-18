2020-03-18T11:46:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Шувалов: Саратовская область готова к коронавирусу

Первый замминистра высказался о приближении болезни к границам региона и о дефиците медицинских масок в аптеках [видео]
Дарья ВостриковаАлександр Уриевский
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Станислав ШуваловСтанислав ШуваловФото: Александр Уриевский
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Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Александр Шувалов рассказал «КП-Саратов» о готовности региона к коронавирусной инфекции. На сегодняшний день официально подтвержденных случаев в Саратовской области нет, но заболевшие коронавирусом есть в соседних регионах - Самарской области, Пензенской и в Казахстане.

- В медицинских учреждениях есть достаточный запас средств индивидуальной защиты для работников, средств для обработки поверхностей и лекарств. Мы готовы к приему пациентов, которые больны как ОРВИ в целом, сезонными инфекциями, так и короновирусной, если вдруг такое случится на территории Саратовской области, — отметил чиновник.

Насчет нехватки масок в аптеках переживать, по мнению Шувалова, тоже не стоит. Этот вопрос сейчас решается, на заводы отправлены заявки на дополнительные поставки.

- Вопрос наличия масок в аптеках – межведомственный, который мы с коллегами пытаемся сейчас решить в максимально короткий срок. Для того чтобы наши аптечные сети, которые в большинстве своем являются частными, смогли приобрести маски и наполнить ими аптеки, - заявил первый замминистра.

По его мнению, это реально, потому что все производственные мощности страны направлены на обеспечение потребности российских регионов средствами индивидуальной защиты. Принимаются все меры по взаимодействию с федеральным центром, заводами и производителями для поставки масок в аптеки Саратовской области насколько это возможно оперативно.

Пока в аптеках Саратова сохраняется дефицит этих средств защиты.

Первый замминистра здравоохранения Саратовской области рассказал, появятся ли маски в аптеках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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