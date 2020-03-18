Вместо сдачи комнаты в аренду саратовец получил три кредита на 228 тыс. рублей

18 Март 2020 2020-03-18T10:45:28+03:00

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В Октябрьский отдел полиции Саратова с заявлением о мошенничестве обратился 57-летний мужчина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, мужчина разместил в интернете объявление о сдаче комнаты в аренду. На него откликнулся якобы военнослужащий и сказал, что готов перечислить 6 тыс. рублей.

Через некоторое время ему позвонил другой гражданин, представился бухгалтером военной части и сказал, что по ошибке арендодателю перечислили 150 тыс. рублей. Деньги надо вернуть, лучше всего через банкомат.

Мужчина выполнил это пожелание, после чего обнаружил, что его счет заблокирован, теперь на нем есть три кредита на сумму 228 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU