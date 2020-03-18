2020-03-18T10:15:49+03:00
Происшествия

В Саратове будут судить банду малолетних угонщиков и воров

Мальчики разбивали стекла машин и похищали ценности
Екатерина Семенова
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В Заводском районе Саратова будут судить четырех подростков об обвинения в разной мере в кражах и угонах.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, уголовное дело направлено в суд.

Следствие считает, что вечером 10 июня 14 и 15-летний парни забрались в частный дом в поселке Шарковка. Они похитили строительную тачку, несколько профильных труб, арматуру, компрессоры, переходник, тросы и т. д. Также они разбили стекло припаркованного автомобиля и вытащили из салона регистратор с картой памяти. Сумма ущерба составила 211 385 рублей.

В конце июня они же украли питбайк с автостоянки на улице Парковая. Сумма ущерба превысила 63 тыс. рублей.

В ночь на 13 августа 14-летний парень вместе с 16-летним. Забрались на стоянку на улице Азина. Там они вскрыли заднюю дверь «Газели», обнаружили в бардачке ключи зажигания. Подростки угнали машину, причем младший нажимал педали, сидя за рулем, а старший переключал рычаг скоростей. Таким способом они выехали со стоянки, а потом «Газель» врезалась в стену многоэтажки.

8 декабря 14 и 15-летний парни в поселке Шарковка угнали еще один автомобиль и бросили его на одной из улиц.

В ночь на 10 декабря они же на стоянке на улице Азина взломали капот автомобиля «Газель». Оттуда украли аккумулятор за 5 690 рублей.

В ночь на 1 января 14-летний с 18-летним гаечным ключом разбили стекло автомобиля на улице Парковая. Оттуда они похитили магнитофон, акустическую систему, усилитель звука, мобильный телефон на общую сумму более 28 тыс. рублей, а также 60 тыс. рублей наличными.

Во время предварительного следствия трое младших признались и раскаялись. 18-летний парень признался лишь частично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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