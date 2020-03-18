Мужчина пострадал в столкновении ВАЗа и Toyota в Балаковском районе

18 Март 2020 2020-03-18T10:05:29+03:00

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Вчера, 17 марта, в 19:50 на 2 км подъезда к Балакову от трассы, ведущей из Самары в Волгоград по предварительным данным 36-летний водительToyota Carina устроил ДТП.

Фото УГИБДД по Саратовской области

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, при повороте налево с второстепенной дороги он не уступил ВАЗ-2112, за рулем которого был 35-летний гражданин. Отечественное авто ехало по главной дороге.

В результате аварии мужчина, который вел иномарку, госпитализирован, 37-летняя и 34-летняя пассажирки отечественного авто отпущены, им назначено амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU