Застолье лишило саратовца денег и норковой шапки

18 Март 2020 2020-03-18T09:51:53+03:00

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Полиция Заводского района раскрыла кражу у 57-летнего саратовца, который проживает на Прессовой улице в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 23:00 14 марта до 5:00 15 марта после распития алкоголя с незнакомцем он обнаружил пропажу сотового телефона, зимней куртки, норковой шапки, кроссовок, 3 тыс. рублей. С его карты было списано 1,3 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 36-летний рецидивист, который признался в содеянном.

На мужчину завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU