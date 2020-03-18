2020-03-18T09:45:33+03:00
Общество

В Саратове семь маршрутов электротранспорта встали из-за коротких замыканий

Движение восстановлено
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 18 марта, около 5:30 в Саратове встали трамваи №3, 9, 10 и 11 в районе улицы Советской и Мирного переулка из-за короткого замыкания контактной сети.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе администрации Саратова, около 6:00 троллейбусы №2, 2а и 16 остановились на перекрестке Мирного переулка и Советской улицы по этой же причине.

В 7:45 из-за поломки вагона прервалось движение трамваев №9 и 10 в районе Детского парка, а в 8:15 из-за схода вагона с рельсов встали трамваи №2, 7 и 8 на площади Орджоникидзе.

«Девятки» и «Десятки» от Детского парка поехали в 8:20, в 8:43 было ликвидировано короткое замыкание на контактной сети трамваев №3, 9, 10 и 11 в Мирном переулке, а также восстановлено движение троллейбусов №2, 2а и 16.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За продажу энергетиков детям в Саратовской области предложили снизить штрафы
Все учреждения культуры в Саратовской области закрылись для посетителей
В Саратовской облдуме начали защищаться от коронавируса
Штаб по коронавирусу: В Саратовской области заболевших нет
Олег Комаров назвал самые проблемные тротуары Ленинского района
Воробьев: Для запрета на строительство высоток в центре города не должно быть исключений
НИИ «Микроб»: За зиму на Кумысной поляне уничтожили 76% мышей
Житель Вольска несколько месяцев насиловал 15-летнюю дочь
Саратовским управляющим компаниям выставили иски на 90 млн рублей за долги по вывозу мусора
Водитель ЗИЛа задавил токаря в КФХ Екатериновского района
Рецидивист ограбил магазин в Энгельсе ради двух бутылок коньяка
Панков: Надо применять строгие меры к авторам фейковых новостей
Названы телефоны для обращения жителей Саратовской области по коронавирусу
Андрей Воробьев провел прием граждан в Саратове
В автобусе Саратова задержали серийного вора денег и карт
В Саратовской области выросла доля русских жителей
Шувалов: Саратовская область готова к коронавирусу
В Саратове на Театральной площади в субботу состоится ярмарка
Вместо сдачи комнаты в аренду саратовец получил три кредита на 228 тыс. рублей
Первые зараженные коронавирусом в Саратовской области: Вбросы и фейки
В Саратове будут судить банду малолетних угонщиков и воров
Для тех, кто дома — «Ростелеком» обеспечит общение без ограничений