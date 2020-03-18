В Саратове семь маршрутов электротранспорта встали из-за коротких замыканий

18 Март 2020 2020-03-18T09:45:33+03:00

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Сегодня, 18 марта, около 5:30 в Саратове встали трамваи №3, 9, 10 и 11 в районе улицы Советской и Мирного переулка из-за короткого замыкания контактной сети.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе администрации Саратова, около 6:00 троллейбусы №2, 2а и 16 остановились на перекрестке Мирного переулка и Советской улицы по этой же причине.

В 7:45 из-за поломки вагона прервалось движение трамваев №9 и 10 в районе Детского парка, а в 8:15 из-за схода вагона с рельсов встали трамваи №2, 7 и 8 на площади Орджоникидзе.

«Девятки» и «Десятки» от Детского парка поехали в 8:20, в 8:43 было ликвидировано короткое замыкание на контактной сети трамваев №3, 9, 10 и 11 в Мирном переулке, а также восстановлено движение троллейбусов №2, 2а и 16.

ИСТОЧНИК KP.RU