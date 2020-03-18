В Заводском районе две недели лежат мертвые крысы
Животные находятся рядом с отходами
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Сегодня, 18 марта, Юлия Кузьмина написала в паблике «Заводской Online Саратов» соцсети «ВКонтакте» о мертвых крысах на 6-м Динамовском проезде.
По словам местной жительницы, животные лежат две недели напротив мусорных баков.
Она предположила, что грызунов «наверное, травили, но убирать некому».
В комментариях под записью саратовцы сыронизировали, что крысы «тоже вирусные».
ИСТОЧНИК KP.RU