В Саратове сельчанин пытался унести из магазина четыре бутылки водки
Мужчину задержали
Изменить размер текста:
Полиция Волжского района раскрыла кражу из магазина на Нижней Сорговой улице в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, неизвестный пытался открыто похитить четыре бутылки водки «Урожай» стоимостью 920 рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 24-летний житель поселка Борисоглебовка Федоровского района. Он признался в содеянном.
На гражданина завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU