2020-03-18T08:08:11+03:00
Происшествия

В Саратове сельчанин пытался унести из магазина четыре бутылки водки

Мужчину задержали
Дарья Вострикова
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Полиция Волжского района раскрыла кражу из магазина на Нижней Сорговой улице в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, неизвестный пытался открыто похитить четыре бутылки водки «Урожай» стоимостью 920 рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 24-летний житель поселка Борисоглебовка Федоровского района. Он признался в содеянном.

На гражданина завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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