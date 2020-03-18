В Саратове сельчанин пытался унести из магазина четыре бутылки водки

18 Март 2020 2020-03-18T08:08:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Волжского района раскрыла кражу из магазина на Нижней Сорговой улице в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, неизвестный пытался открыто похитить четыре бутылки водки «Урожай» стоимостью 920 рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 24-летний житель поселка Борисоглебовка Федоровского района. Он признался в содеянном.

На гражданина завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU