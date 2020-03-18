В Саратове встали трамваи и троллейбусы семи маршрутов

18 Март 2020 2020-03-18T07:55:16+03:00

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Сегодня, 18 марта, в Саратове прервалось движение трамваев №3, 9, 10 и 11 через Мирный переулок и троллейбусов №2, 2а и 16 на улице Вавилова.

Как рассказали «КП-Саратов» в профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте», транспорт встал из-за обесточки.

«Тройки» от 6-й Дачной ходят с увеличенным интервалом. «Девятки» и «Десятки» следуют только до Детского парка.

По одиннадцатому маршруту от 6-го квартала до улицы Осипова курсирует один вагон с интервалом в 40-50 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU