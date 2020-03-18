В селе под Саратовом мужчина зарезал не желавшего уходить гостя

18 Март 2020 2020-03-18T07:17:58+03:00

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Арестован житель Ровенского района Саратовской области, обвиняемый в убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия разыгралась в селе Первомайское.

В частном доме 15 марты было обнаружено тело 58-летнего мужчины. Тот был убит ножом в грудь. По подозрению задержан ранее судимый 48-летний односельчанин.

По версии следствия, 14 марта он был у себя дома вместе с сожительницей. К ним зашел 58-летний мужчина, и вместе они устроили застолье. Вечером все стали укладываться спать. Причем женщина заснула в одной комнате, а мужчины в другой. Хозяину дома не понравилось, что гость остался на ночлег, он попытался его выгнать, но тот не уходил, он не проснулся даже после того, как был сброшен с кровати на пол.

В это время хозяин дома вспомнил, как в молодости гость ухаживал за его нынешней сожительницей, и в нем взыграла ревность. Он взял нож и ударил соперника в грудь, а после этого лег спать.

Утром хозяева обнаружили гостя мертвым. Чтобы скрыть преступление, мужчина выбросил нож в уличный туалет, а тело вынес за дом, намереваясь рассказать, что именно там его и нашел. Но позже передумал отпираться и рассказал все полиции.

Сейчас ему предъявлено обвинение, мужчина взят под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU