Екатерина Ильгова: «Качество работы экспертов по поправкам вызывает искреннее уважение»
Врио ректора Саратовской государственной юридической академии – о решении Конституционного суда по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
Вчера Конституционный суд РФ признал соответствующим Конституции страны закон о поправках, который был направлен Президентом Владимиром Путиным.
Заключение окончательное, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами. Заключение было незамедлительно направлено Президенту России.
Своим мнением по поводу состоявшегося решения поделилась Екатерина Ильгова, врио ректора Саратовской государственной юридической академии, кандидат юридических наук, доцент:
– Поскольку в рамках своей профессиональной деятельности я много лет занимаюсь законопроектной и экспертной деятельностью, могу сказать, что решение Конституционного суда, не нашедшего противоречий в тексте закона, имеет особое значение.
Текст любого правового акта, а тем более Конституции страны, не должен допускать даже возможности двойного толкования, и здесь нужно отметить высокий уровень юридической проработки внесенного Президентом Владимиром Владимировичем Путиным документа.
Качество работы группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию и коллег из обеих палат Федерального Собрания вызывает искреннее уважение. В достаточно сжатые сроки разработать нормы, которые, с одной стороны, отвечали бы современной ситуации и всем произошедшим за 25 с небольшим лет в нашей стране изменениям, а с другой – полностью соответствовали бы духу российской Конституции – это труд, требующий высокого профессионализма. С чем мои коллеги-юристы вместе с экспертами достойно справились.
Теперь нам предстоит дальнейшая работа по разъяснению жителям города, региона, страны сути поправок, содействию в подготовке общероссийского голосования и активное участие в нем, – подчеркнула Екатерина Ильгова.
ИСТОЧНИК KP.RU