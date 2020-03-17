2020-03-17T19:09:23+03:00
Общество

Екатерина Ильгова: «Качество работы экспертов по поправкам вызывает искреннее уважение»

Дарья Вострикова
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Врио ректора Саратовской государственной юридической академии – о решении Конституционного суда по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Вчера Конституционный суд РФ признал соответствующим Конституции страны закон о поправках, который был направлен Президентом Владимиром Путиным.

Заключение окончательное, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами. Заключение было незамедлительно направлено Президенту России.

Своим мнением по поводу состоявшегося решения поделилась Екатерина Ильгова, врио ректора Саратовской государственной юридической академии, кандидат юридических наук, доцент:

– Поскольку в рамках своей профессиональной деятельности я много лет занимаюсь законопроектной и экспертной деятельностью, могу сказать, что решение Конституционного суда, не нашедшего противоречий в тексте закона, имеет особое значение.

Текст любого правового акта, а тем более Конституции страны, не должен допускать даже возможности двойного толкования, и здесь нужно отметить высокий уровень юридической проработки внесенного Президентом Владимиром Владимировичем Путиным документа.

Качество работы группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию и коллег из обеих палат Федерального Собрания вызывает искреннее уважение. В достаточно сжатые сроки разработать нормы, которые, с одной стороны, отвечали бы современной ситуации и всем произошедшим за 25 с небольшим лет в нашей стране изменениям, а с другой – полностью соответствовали бы духу российской Конституции – это труд, требующий высокого профессионализма. С чем мои коллеги-юристы вместе с экспертами достойно справились.

Теперь нам предстоит дальнейшая работа по разъяснению жителям города, региона, страны сути поправок, содействию в подготовке общероссийского голосования и активное участие в нем, – подчеркнула Екатерина Ильгова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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