В Саратове на Усть-Курдюмской улице внедорожник опрокинулся в кювет

17 Март 2020 2020-03-17T19:05:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 17 марта, на Усть-Курдюмской улице Саратова, в районе Юбилейного поселка, произошло ДТП.

По данным портала «ЧП Саратов», запись видеорегистратора показывает, что мужчина за рулем внедорожника потерял управление, из-за чего транспорт улетел в кювет и опрокинулся, встав на колеса.

По предварительным данным, пострадавших нет. Очевидцы сообщают, что водитель ехал на летней резине.

Обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU