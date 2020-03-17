В Саратове на Усть-Курдюмской улице внедорожник опрокинулся в кювет
Очевидцы: водитель ехал на летней резине
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Сегодня, 17 марта, на Усть-Курдюмской улице Саратова, в районе Юбилейного поселка, произошло ДТП.
По данным портала «ЧП Саратов», запись видеорегистратора показывает, что мужчина за рулем внедорожника потерял управление, из-за чего транспорт улетел в кювет и опрокинулся, встав на колеса.
По предварительным данным, пострадавших нет. Очевидцы сообщают, что водитель ехал на летней резине.
Обстоятельства выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU