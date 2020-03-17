2020-03-17T19:05:48+03:00
Происшествия

В Саратове на Усть-Курдюмской улице внедорожник опрокинулся в кювет

Очевидцы: водитель ехал на летней резине
Дарья Вострикова
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Сегодня, 17 марта, на Усть-Курдюмской улице Саратова, в районе Юбилейного поселка, произошло ДТП.

По данным портала «ЧП Саратов», запись видеорегистратора показывает, что мужчина за рулем внедорожника потерял управление, из-за чего транспорт улетел в кювет и опрокинулся, встав на колеса.

По предварительным данным, пострадавших нет. Очевидцы сообщают, что водитель ехал на летней резине.

Обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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