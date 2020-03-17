В Саратовской области усилены меры безопасности на границе

17 Март 2020 2020-03-17T18:13:04+03:00

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В полночь 18 марта закроется въезд в Россию для иностранных граждан.

Об этом на заседании координационного совета по противодействию коронавирусу сообщил начальник погрануправления ФСБ по Саратовской и Самарской областям Вадим Митрейкин.

Граница будет закрыта до 1 мая.

- Мы готовы разрешать любые конфликтные ситуации на границе. До сих пор всех граждан, следующих из Китая, Ирана, Италии, мы передавали сотрудникам Роспотребнадзора. Зараженных не выявлено, — отчитался он.

При этом Вадим Митрейкин отметил, что у пограничников запасов достаточно до конца марта и сейчас идет пополнение складов.

Глава ПривЖД Сергей Альмеев доложил, что с 19 марта закрыто движение поездов №333 в Ташкент и №7/8 — в Алма-Аты. Также с четверга прекращается движение поездов из этих городов и Душанбе в Москву, Волгоград и Астрахань.

Исполнительный директор аэропорта «Гагарин» Алексей Жамкин рассказал, что была усилена работа по дезинфекции помещений и техники.

- Все случаи встреч пассажиров с подозрением на инфекцию не подтвердили ее наличие. Международных рейсов нет в аэропорту, — отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU