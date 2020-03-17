Территорию предприятий-банкротов Саратова к Дню Победы благоустроит администрация
Ирина Солошенко, замглавы администрации Саратова по строительству на заседании комиссии гордумы рассказала о приведении памятников, монументов, мемориальных, комплексов посвященных Победе в Великой Отечественной войне.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», также она остановилась на работах по благоустройству площадей, скверов, парков, примыкающих к памятникам.
Планируется привести в порядок 22 мемориала. На это будет потрачено 5 млн 725 тыс рублей
Депутат Алексей Полянский поинтересовался, почему на разные памятники предусмотрены различные суммы. Например, на монумент воинам-водителям около 30 тыс. рублей, а на памятник Марине Расковой 160 тыс рублей.
Ирина Солошенко ответила, что у монументов разная площадь, состояние, дефектовка, что приводит к различию в сметах.
Также чиновница рассказала, что территории памятников на предприятиях-банкротах, например, «Тантале» или заводе РМК, которые принимали участие в войне, будут благоустроены силами администрации районов.
Все памятники должны быть готовы ко Дню Победы.
Фонтан на проспекте Кирова не успеют отреставрировать к 9 мая. Его планируют открыть в июле.
ИСТОЧНИК KP.RU