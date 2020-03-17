2020-03-17T18:01:29+03:00
Общество

Территорию предприятий-банкротов Саратова к Дню Победы благоустроит администрация

Всего будет приведено в порядок 22 мемориала
Дарья Вострикова
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Ирина Солошенко, замглавы администрации Саратова по строительству на заседании комиссии гордумы рассказала о приведении памятников, монументов, мемориальных, комплексов посвященных Победе в Великой Отечественной войне.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», также она остановилась на работах по благоустройству площадей, скверов, парков, примыкающих к памятникам.

Планируется привести в порядок 22 мемориала. На это будет потрачено 5 млн 725 тыс рублей

Депутат Алексей Полянский поинтересовался, почему на разные памятники предусмотрены различные суммы. Например, на монумент воинам-водителям около 30 тыс. рублей, а на памятник Марине Расковой 160 тыс рублей.

Ирина Солошенко ответила, что у монументов разная площадь, состояние, дефектовка, что приводит к различию в сметах.

Также чиновница рассказала, что территории памятников на предприятиях-банкротах, например, «Тантале» или заводе РМК, которые принимали участие в войне, будут благоустроены силами администрации районов.

Все памятники должны быть готовы ко Дню Победы.

Фонтан на проспекте Кирова не успеют отреставрировать к 9 мая. Его планируют открыть в июле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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