2020-03-17T16:43:52+03:00
Общество

Туристический маршрут Саратов — Волгоград — Саратов станет регулярным в апреле-мае

Ольга Симонова
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В связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пригородные пассажирские компании АО «Саратовская ППК» и АО «Волгоградтранспригород» организовывают регулярное курсирование электропоезда по маршруту Саратов — Волгоград — Саратов. С 1 апреля по 31 мая пригородный поезд будет отправляться по субботам и воскресеньям, а с 1 по 11 мая — ежедневно. Время в пути составит четыре часа 40 минут в одну сторону. На прогулку по Волгограду и знакомство с главными достопримечательностями города-героя будет отводиться более шести часов. За это время организаторы тура предлагают пройтись по Аллее Героев, осмотреть мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и посетить экспозицию Музея Панорамы «Сталинградская битва» (вход в музей оплачивается отдельно).

Со станции Саратов-1 пригородный поезд №6182 будет отправляться в указанные дни в 7:00 и прибывать на станцию Волгоград-1 в 11:40. Отправление в обратную сторону в 18:05, прибытие на саратовский вокзал в 22:45.

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Стоимость проезда в одну сторону составляет 825 рублей. Для школьников и студентов действует скидка в размере 50%. Возможность бесплатного проезда предусмотрена для детей до семи лет и федеральных льготников. Стоимость тура с учетом стоимости проезда, экскурсионной программы и питания для взрослых пассажиров составляет 3 250 рублей, для школьников и студентов — 2 400 рублей.

В связи с тем, что количество мест в поезде ограничено, организация туристических групп и индивидуальных поездок осуществляется по предварительной записи. Более подробную информацию можно узнать на сайте АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru или по телефону: +79271380044.

ИСТОЧНИК KP.RU

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