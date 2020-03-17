2020-03-17T16:23:32+03:00
Общество

В годовщину крымского референдума депутат обсудила со студентами поправку в Конституцию РФ о территориальной целостности страны

Ольга Симонова
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В годовщину воссоединения Крыма с Россией депутат Саратовской областной думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская обсудила со студентами поправки в Конституцию, в том числе касающиеся территориальной целостности страны. В этот день магистранты юридического факультета СГУ встретились с Юлией Литневской и вице-президентом Армянской общины Саратовской области «Крунк» Араиком Косяном, провели экскурсию в Церкви Святой Богоматери, а также узнали много нового об истории, культуре и обычаях армянского народа. Араик Косян в своем выступлении подчеркнул, что подобные мероприятия обогащают миропонимание граждан, помогают им становиться более зрелыми, что очень важно для России — страны, в которой проживает множество разных национальностей.

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- Такие культурные центры позволяют людям узнать традиции и обычаи друг друга, для того, чтобы жить в гармонии и понимании в нашей стране, — сказал Косян.

В свою очередь, Юлия Литневская напомнила участникам встречи о годовщине исторического референдума о воссоединении Крыма с Россией.

- Ровно шесть лет назад жители полуострова приняли решение вернуться в родную гавань практически единогласно. Обсудили это событие со студентами и представителями национальных объединений в саратовском культурно-просветительском центре армянской общины «Крунк» (Журавль), — рассказала об итогах встречи в своих социальных сетях Юлия Литневская, поблагодарив Араика Косяна за гостеприимство, экскурсию и знакомство с юными талантами, прославляющими Саратовскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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