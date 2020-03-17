2020-03-17T16:10:17+03:00
Общество

Панков: Законопроект, разработанный с участием Володина, поможет защитить здоровье граждан

Инициатива позволит правительству РФ фиксировать цены на лекарства
Ольга Симонова
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Государственная дума рассматривает законопроект, который необходим для обеспечения охраны здоровья и сохранения жизни граждан в условиях чрезвычайных ситуаций или распространения эпидемий. В числе авторов инициативы — председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом в своем канале «Пара слов» рассказал депутат Госдумы Николай Панков.

- Что такое коронавирус, знают уже даже дети. Эта зараза везде, его нет разве что в Антарктиде. И раз от него не спрятаться, не скрыться, то нам всем нужно быть внимательным к себе и здоровью своих близких. Задача государства при этом — максимально защитить наших граждан.

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Сейчас рассматриваем законопроект, который необходим для обеспечения охраны здоровья и сохранения жизни наших граждан в условиях чрезвычайных ситуаций или распространения эпидемий.

Речь идет о сдерживании цен на лекарства в условиях ЧС: чрезвычайные происшествия, эпидемии, а также банальная жадность некоторых «коммерсантов» в виде необоснованного повышения цен на ряд лекарств более чем на 30% в течение 30 дней. Инициатива позволит правительству РФ в таких ситуациях фиксировать цены на лекарства, не включенные в перечень жизненно необходимых, на срок до 90 дней. Это сделает лекарства более доступными для людей и обеспечит безопасность здоровья наших граждан.

Среди авторов инициативы — спикер ГД Вячеслав Володин и руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

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Напомню, сегодня предусмотрено лишь законодательное регулирование цен на лекарства, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Но когда возникает угроза опасных эпидемий (как нынешний коронавирус), завышение цен на необходимые препараты недопустимо. Скажу прямо, просто отвратительно. Как можно наживаться на здоровье людей? Примеров таких, к большому сожалению, хватает. Теперь убежден, ситуация значительно улучшится. Принято единогласно. Будьте здоровы и берегите своих близких, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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