2020-03-17T16:25:22+03:00
Общество

В Саратове не решена проблема высотки на Мичурина

Вопрос вынесен на обсуждение общественности
Дарья Вострикова
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Депутат Виктор Марков поинтересовался судьбой высотки в центре СаратоваДепутат Виктор Марков поинтересовался судьбой высотки в центре СаратоваФото: Дарья Вострикова
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В гордуме Саратова сегодня, 17 марта, прошло заседание комиссии по градостроительству, жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре, земельным ресурсам

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», была поднята тема о высотке на пересечении улиц Мичурина и Челюскинцев.

Замглавы администрации Саратова по градостроительству и архитектуре Антон Корнеев ответил депутату Виктору Маркову: вопрос с высоткой уже обсуждался и направлен на рассмотрение общественности. После этого его вынесут повторно, чтобы определить параметры застройки. Так что сейчас окончательного решения о судьбе здания нет.

Депутат Алексей Полянский поинтересовался, что ждет территорию старого аэропорта. Выяснилось, что по ней готовится документация.

Кроме того, по словам Корнеева, нет решения по ларькам на выезде из Саратова в Заводском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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