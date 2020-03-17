На проходной саратовского правительства начали проверять на коронавирус

17 Март 2020 2020-03-17T15:01:55+03:00

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На проходной правительства Саратовской области начали проверять посетителей на коронавирус.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», всем входящим измеряют температуру тела и обрабатывают руки дезинфицирующими средствами.

Медицинские работники пока не знают, будут ли они работать здесь каждый день или это временная мера к сегодняшнему совещанию. Напомним, в правительстве 17 марта пройдет первое заседание координационного совета по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU