На проходной саратовского правительства начали проверять на коронавирус
Посетителям обеззараживают руки [видео]
Медицинский пост на проходной саратовского правительства.
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На проходной правительства Саратовской области начали проверять посетителей на коронавирус.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», всем входящим измеряют температуру тела и обрабатывают руки дезинфицирующими средствами.
Медицинские работники пока не знают, будут ли они работать здесь каждый день или это временная мера к сегодняшнему совещанию. Напомним, в правительстве 17 марта пройдет первое заседание координационного совета по коронавирусу.
ИСТОЧНИК KP.RU