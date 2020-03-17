На снос аварийных домов в Саратове за год потратили 15,7 млн рублей

17 Март 2020 2020-03-17T15:29:34+03:00

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В администрации Саратова обсудили снос аварийных домов.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на заседании профильного комитета гордумы выступил руководитель рабочей группы, депутат Евгений Чернов.

По его словам, с 26 ноября возник вопрос об установлении размеров участков для льготников.

- Некоторым — детям войны, полным кавалерам «Ордена славы» — полагаются участки больше в два раза. Но есть проблема в несостыковке федеральных законодательных актов и местных. Решено устранить этот пробел при изменениях в правилах землепользования, привести в соответствие с федеральным законодательством, — доложил он.

Вторым вопросом председатель комитета по управлению имуществом Саратова Светлана Чеконова рассказала о программе сноса аварийного жилья в 2018-2020 годах.

Она рассказала, что сносу подлежат 54 дома. Из них 19 в 2018, а 24 — в 2019 году. Причем потратили за прошлый год на эти цели почти 15,7 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU