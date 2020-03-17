Совет регионального отделения партии «Справедливая Россия» выдвинул кандидата на майские выборы

17 Март 2020 2020-03-17T14:53:49+03:00

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Сегодня состоялось заседание Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Саратовской области, главным вопросом которого стало выдвижение кандидата на предстоящих 17 мая дополнительных выборах в Саратовскую областную думу шестого созыва по Ленинскому одномандатному округу №7.

Единогласным решением членов Совета Партию на выборах представит выпускник СГУ имени Н. Г. Чернышевского Андрей Гарькавый.

Лидер регионального отделения, депутат Саратовской областной думы Зинаида Самсонова вручила кандидату партийный билет и пожелала успехов в предвыборной гонке, отметив, что региональное отделение «Справедливой России» прирастает активной молодежью, готовой бороться за права своих избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU