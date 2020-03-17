Труп мужчины пролежал в квартире в Балашове несколько дней
Его обнаружила родственница, приехавшая навестить
Мужчина умер в своей квартире в Балашове. Фото СУ СКР по Саратовской области
Изменить размер текста:
В Балашове Саратовской области в запертой квартире нашли труп.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по данному факту начата доследственная проверка.
По предварительным данным, 52-летний мужчина жил в квартире дома на проспекте Космонавтов. С 7 марта он перестал выходить на связь, не отвечал на телефонные звонки. 17 марта одна из родственниц пришла его навестить, но он не открыл.
Женщина обратилась в полицию, дверь была взломана. В коридоре найдено тело погибшего.
Следователи начали проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU