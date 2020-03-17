Труп мужчины пролежал в квартире в Балашове несколько дней

17 Март 2020 2020-03-17T14:46:02+03:00

Мужчина умер в своей квартире в Балашове. Фото СУ СКР по Саратовской области

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В Балашове Саратовской области в запертой квартире нашли труп.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по данному факту начата доследственная проверка.

По предварительным данным, 52-летний мужчина жил в квартире дома на проспекте Космонавтов. С 7 марта он перестал выходить на связь, не отвечал на телефонные звонки. 17 марта одна из родственниц пришла его навестить, но он не открыл.

Женщина обратилась в полицию, дверь была взломана. В коридоре найдено тело погибшего.

Следователи начали проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU