2020-03-17T14:46:02+03:00
Происшествия

Труп мужчины пролежал в квартире в Балашове несколько дней

Его обнаружила родственница, приехавшая навестить
Екатерина Семенова
Поделиться:
Мужчина умер в своей квартире в Балашове. Фото СУ СКР по Саратовской областиМужчина умер в своей квартире в Балашове. Фото СУ СКР по Саратовской области
Изменить размер текста:

В Балашове Саратовской области в запертой квартире нашли труп.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по данному факту начата доследственная проверка.

По предварительным данным, 52-летний мужчина жил в квартире дома на проспекте Космонавтов. С 7 марта он перестал выходить на связь, не отвечал на телефонные звонки. 17 марта одна из родственниц пришла его навестить, но он не открыл.

Женщина обратилась в полицию, дверь была взломана. В коридоре найдено тело погибшего.

Следователи начали проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Территорию предприятий-банкротов Саратова к Дню Победы благоустроит администрация
Саратовский депутат сравнил Вольский тракт с Шанхаем
Автобус №75 протаранил остановку на Привокзальной площади
Туристический маршрут Саратов — Волгоград — Саратов станет регулярным в апреле-мае
Минэкономразвития отметил повышение спроса на макароны и сахар в саратовских магазинах
В годовщину крымского референдума депутат обсудила со студентами поправку в Конституцию РФ о территориальной целостности страны
В Саратове сносят дом с уникальной архитектурой
Панков: Законопроект, разработанный с участием Володина, поможет защитить здоровье граждан
Саратовские ГИБДДшники начали усиленно контролировать перекрестки
Стали известны больницы, куда госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус
В Саратове не решена проблема высотки на Мичурина
Началось первое совещание координационного совета по коронавирусу в Саратовской области
На проходной саратовского правительства начали проверять на коронавирус
На снос аварийных домов в Саратове за год потратили 15,7 млн рублей
Совет регионального отделения партии «Справедливая Россия» выдвинул кандидата на майские выборы
Труп мужчины пролежал в квартире в Балашове несколько дней
Директор «Энгельсского завода электротранспорта»: Нам не нужно столько работников, как было на «Тролзе»
Из Саратова можно будет уехать в Крым на поезде
В Саратове мужчина вернул 120 тыс. рублей долга после ареста минивэна
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными деньгами в Федерации волейбола Саратовской области
Следователи просят жителей Заводского района помочь найти мать выброшенного младенца