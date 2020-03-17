Из Саратова можно будет уехать в Крым на поезде

17 Март 2020 2020-03-17T14:01:17+03:00

Поезда в Крым будут ходить из Саратова по понедельникам Фото: Екатерина Семенова

Первый рейс запланирован на 27 апреля

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Из Саратова начал ходить поезд в Крым.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области, на полуостров будет курсировать состав №142Е «Таврия». Он соединяет Екатеринбург и Симферополь.

Поезд ходит раз в неделю по понедельникам, проезжая Волгоград и Ростов-на-Дону. Первый рейс запланирован на 27 апреля.

Кроме того, в Крым с 1 июня по 28 сентября будут летать самолеты Pegas Fly.

ИСТОЧНИК KP.RU