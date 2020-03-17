Из Саратова можно будет уехать в Крым на поезде
Первый рейс запланирован на 27 апреля
Поезда в Крым будут ходить из Саратова по понедельникамФото: Екатерина Семенова
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Из Саратова начал ходить поезд в Крым.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области, на полуостров будет курсировать состав №142Е «Таврия». Он соединяет Екатеринбург и Симферополь.
Поезд ходит раз в неделю по понедельникам, проезжая Волгоград и Ростов-на-Дону. Первый рейс запланирован на 27 апреля.
Кроме того, в Крым с 1 июня по 28 сентября будут летать самолеты Pegas Fly.
ИСТОЧНИК KP.RU