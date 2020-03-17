В Саратове мужчина вернул 120 тыс. рублей долга после ареста минивэна

17 Март 2020 2020-03-17T13:59:02+03:00

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В Ленинском районе Саратова приставы помогли женщине вернуть одолженные деньги.

- Гражданка обратилась в суд с требованием о возврате 120 тыс. рублей, которые у нее занял мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по области.

В рамках исполнительного производства судебные приставы выяснили, что у должника есть минивэн Volkswagen Sharan.

На автомобиль наложили арест, что подтолкнуло мужчину к выплате денег. Он перевел их на счет районного отдела, а те — женщине.

ИСТОЧНИК KP.RU