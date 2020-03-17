2020-03-17T12:39:10+03:00
Общество

Саратовская область возглавила рейтинг Минтруда России по трудоустройству граждан

В 2019 году новую работу нашли 52,7 тыс. человек
Дарья Вострикова
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В 2019 году через службу занятости населения было трудоустроено 52,7 тыс. жителей Саратовской области — 79% от числа обратившихся.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве занятости, труда и миграции региона, по показателю трудоустройства граждан на постоянное место работы Саратовская область заняла первое место в рейтинге Минтруда России.

Первый замминистра занятости, труда и миграции региона Наталья Жуковская уточнила, что в 2019 году было высвобождено в три раза меньше, чем планировалось, — 4,2 тыс. человек. Сейчас из них только 1,5 тыс. граждан стоят на учете в службе занятости, остальные нашли работу, направлены на профобучение или воспользовались правом на досрочную пенсию.

В базе службы занятости имеется более 25 тыс. вакансий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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