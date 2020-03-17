В Саратове началась подготовка к реконструкции стадиона «Спартак»

17 Март 2020 2020-03-17T12:06:22+03:00

Об этом заявил глава города

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Сегодня, 17 марта, глава Саратова Михаил Исаев рассказал в своем профиле Instagram о начале подготовки реконструкции стадиона «Спартак».

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, сносят аварийную трибуну, которая представляет угрозу для горожан. Об этом говорится в официальном заключении, прошедшем государственную экспертизу.

Мэр сообщил, что накануне в группе сторонников председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина была опубликована информация, что реконструкция старейшего спортсооружения начнется уже в ближайшее время. Это — благотворительный проект спикера Госдумы.

После завершения работ посещение катка зимой останется бесплатным, свободный вход будет для любителей бега и спортивной ходьбы.

ИСТОЧНИК KP.RU