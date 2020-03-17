Балаковец отсидит 3,5 года в тюрьме за покупку наркотика в интернете

17 Март 2020 2020-03-17T11:33:37+03:00

Мужчина носил при себе 0,38 грамм вещества

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Суд признал 43-летнего рецидивиста из Балакова виновным в незаконном приобретении и хранении наркотика в крупном размере.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 11 декабря мужчина через интернет купил синтетический наркотик, забрал его из тайника.

В тот же день на Минской улице гражданина задержали, у него изъяли 0,38 грамма «синтетики».

Теперь он проведет 3,5 года в исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU