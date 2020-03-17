На саратовских вокзалах усилили контроль для предотвращения коронавируса

17 Март 2020 2020-03-17T11:30:12+03:00

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В общественном транспорте Саратовской области действуют меры профилактики для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, АО «Саратовское объединение автовокзалов и автостанций» ввело масочный режим на всех автовокзалах области, в том числе и в Саратове. Посты досмотра оборудованы тепловизорами, введена санобработка помещений и залов ожиданий, проветривания каждый час, кварцевание помещений касс.

Также организовано дежурство медработников.

После каждого рейса в автобусах, которые обслуживают аэропорт «Гагарин», проводится дезинфекция поручней, рукояток, ручек дверей, подлокотников. О необходимости таких мер оповещены перевозчики междугородних рейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU