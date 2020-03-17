Обманувшему на 260 тыс. рублей граждан мошеннику из Саратова отказались смягчать срок

17 Март 2020 2020-03-17T11:57:06+03:00

Мужчина посчитал пять лет колонии слишком серьезным наказанием

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Прокуратура Саратовской области отклонила жалобу 31-летнего рецидивиста из Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства, в 2017 году Татищевский районный суд дал ему пять лет исправительной колонии строгого режима за обман семи саратовцев на 260 тыс. рублей.

Он с ноября 2015 по июль 2016 года обещал помочь им в приобретении телефонов ниже рыночной стоимости.

Наказание определено как справедливое, оснований для пересмотра судебных решений в кассационном порядке не установлено.

ИСТОЧНИК KP.RU