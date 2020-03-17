Панков: Отсутствие информации о профилактике заболеваний порождает негатив

17 Март 2020 2020-03-17T11:59:05+03:00

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Депутат Госдумы Николай Панков в своем канале «Пара слов» похвалил медиков и выразил удивление по поводу того, как чиновники собираются проводить мероприятия по профилактике заболеваний, когда министр здравоохранения находится в длительном вынужденном отпуске.

- В Госдуме, как и по всей Москве, усилены меры профилактики коронавируса. Хотелось бы более подробной информации, как дела у нас в регионе. Думаю, сложно заниматься в столь непростое время обеспечением здоровья граждан без министра. Правоохранители сделали, кажется, что-то не вовремя. Кощунство, загнав ее в отпуск, наверное, на полгода, в сложный период эпидемии. А как проводить мероприятия по профилактике заболеваний?

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Думаю, немало негатива порождает отсутствие информации, как борются против этого зла. И кто сейчас за это отвечает? Если Сергей Юрьевич, так, согласен он хороший статистик. А какая на сегодня ситуация, что за меры принимаются против вируса и какие структуры задействованы? Или просто будем замалчивать факты, как с мышами на Кумыске?

Какое учреждение осуществляет карантин? Областная больница? Медуниверситет? Знаю одно, что и там, и там или любому другому учреждению на это нужны дополнительные средства. А кто и кому их выделял?

Понимаю, и в Госдуме, и облдуме депутатов-врачей достаточно, чтобы самим себе объяснить процессы лечения и отсутствие средств на это. А почему публично не заслушать структуры Рособрнадзора и здравоохранения? Почему они молчат? Думаю, депутаты тему эту должны заслушать обязательно. А так, получается, в лечении одни делают вид, что платят, а другие — что работают. Хотя медики молодцы, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU