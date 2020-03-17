Энгельсский завод за четыре месяца отправит в Санкт-Петербург 87 троллейбусов

17 Март 2020 2020-03-17T11:43:26+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил ОП «Энгельсский завод электротранспорта» — филиал ООО «ПК Транспортные системы».

Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, с февраля на базе бывшего завода «Тролза» ООО «ПК Транспортные системы» начало производить троллейбусы для Санкт-Петербурга.

Валерий Радаев посетил предприятиеФото: Александр Уриевский

Кроме того, планируется разместить на ОП «Энгельсский завод электротранспорта» часть производства из Твери и Санкт-Петербурга. В частности, изготовление деталей для троллейбусов и трамваев.

Глава региона приехал убедиться, что сейчас предприятие перешло на полный цикл производства. По состоянию на 13 марта изготовлено 15 каркасов троллейбусов, три кузова находятся в сборке, два троллейбуса проходят испытания.

Уже изготовлено 15 каркасов троллейбусовФото: Александр Уриевский

По словам руководителя предприятия Сергея Ключарева, планируется до конца марта отправить в Санкт-Петербург все 15 машин, еще 30 — в апреле, 27 — в мае, 15 — в июне. Итого 87 машин.

Напомним, энгельсский троллейбусный завод «Тролза» вошел в процедуру банкротства и ООО «ПК Транспортные системы» с февраля 2020 года использует кадровый потенциал и производственную площадку завода. Сегодня здесь трудится более 230 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU