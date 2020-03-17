Балаковец проведет два года в колонии за наркотик в кармане

17 Март 2020 2020-03-17T11:27:16+03:00

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Суд признал 35-летнего балаковца виновным в незаконном хранении наркотиков в крупном размере.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, утром 29 ноября у одного из домов на улице Шевченко гражданина задержали сотрудники полиции.

В левом нагрудном кармане его куртки обнаружили синтетический наркотик массой 0,45 грамм.

За это мужчина проведет два года в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU